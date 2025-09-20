PF prende homem com R$ 500 mil em espécie em Juazeiro do Norte

PF prende homem com R$ 500 mil em espécie em Juazeiro do NorteO investigado não teria dado "justificativa plausível", segundo os agentes, com versões divergentes sobre a origem, o destino e até o valor encontrado, que estava dividido em cinco pacotes de R$ 100 mil
Um homem foi preso pela Polícia Federal com meio milhão de reais em espécie, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, durante abordagem feita a um veículo. Ele não teria sabido explicar a origem e o destino dos R$ 500 mil.
O dinheiro estava dividido em cinco pacotes de cédulas, com R$ 100 mil em cada. A ação foi realizada após a PF receber informações de que o homem estaria transportando a quantia com suspeita de prática de lavagem de dinheiro.
A identidade dele não foi revelada. Ao ser abordado pelos agentes, o motorista teria apresentado versões divergentes sobre a origem do dinheiro e o valor que constava nos pacotes.
Segundo nota da PF, ele também "não demonstrou justificativa plausível" para transportar o valor em espécie nem por que não fez a movimentação, considerada mais segura, através do sistema bancário eletrônico para transferência.
Na sede da PF em Juazeiro, além da suspeita de origem ilícita do dinheiro, os agentes consideraram que o investigado teria demonstrado "incompatibilidade financeira com o transporte de valores expressivos em espécie de forma reiterada".
A Polícia Federal vai investigar, além da lavagem, a possível vinculação do homem preso a associação criminosa, sonegação tributária e previdenciária, e outras infrações penais que possam ser indicadas posteriormente.