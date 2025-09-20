PF prende homem com R$ 500 mil em espécie em Juazeiro do Norte

Os R$ 500 mil apreendidos em Juazeiro do Norte estavam divididos em cinco pacotes de R$ 100 mil / Crédito: DIVULGAÇÃO POLÍCIA FEDERAL

Um homem foi preso pela Polícia Federal com meio milhão de reais em espécie, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, durante abordagem feita a um veículo. Ele não teria sabido explicar a origem e o destino dos R$ 500 mil. O dinheiro estava dividido em cinco pacotes de cédulas, com R$ 100 mil em cada. A ação foi realizada após a PF receber informações de que o homem estaria transportando a quantia com suspeita de prática de lavagem de dinheiro.