Vereadora critica polarização política na Câmara de Juazeiro do Norte: ‘Estão viçando’Auricélia Bezerra não poupou críticas aos defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Durante sessão da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, a vereadora Auricélia Bezerra (PSB) criticou a polarização política que, segundo ela, tem desviado a atenção dos parlamentares de problemas reais do município do Cariri cearense.
O estopim para a declaração da vereadora foi uma discussão em torno da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que gerou moções e debates acalorados entre parlamentares alinhados ao ex-mandatário e vereadores que apoiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Auricélia não poupou críticas. “Fica essa briga aqui — desculpe a expressão que eu vou dizer, porque eu uso, é do meu cotidiano, que eu acho que não vai faltar com respeito com ninguém —, estão é viçando aqui com essa história de todo dia ‘Bolsonaro e Lula’. Vamos trabalhar por conta de Juazeiro do Norte, que tem mais futuro, aí ficam botando essas moções pra botar a gente em rabo de foguete”, disse.
A vereadora reforçou que não vê motivo para a Câmara emitir moções em defesa ou crítica a políticos nacionais, afirmando que cada instância deve cumprir seu papel. “A Justiça está fazendo a dela e quem dever que pague. Vamos cuidar é de Juazeiro do Norte, que ninguém aguenta mais não. Muitas vezes eu estou saindo porque dói é no ouvido: ‘Lula, Bolsonaro...’”, completou.
Com informações da rádio O POVO/CBN Cariri
