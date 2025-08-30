Romaria Nossa Senhora das Dores: veja programação completa

Romaria da padroeira de Juazeiro do Norte: veja programação completaMais de 300 mil pessoas devem visitar Juazeiro do Norte para celebrar a Romaria Nossa Senhora das Dores
Milhares de fiéis católicos celebrarão a Romaria Nossa Senhora das Dores, que inicia neste sábado, 30, e seguirá até o dia 15 de setembro, no município de Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará.
Neste período, a cidade concentra o maior número de devotos que comemoram a padroeira de Juazeiro do Norte. Nesse sentido, é esperada intensa participação popular nos atos religiosos.
Por causa da romaria, mais de 300 mil pessoas devem visitar a cidade, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Romaria (Sedetur).
Neste ano, foram escolhidos o tema "Peregrinos de esperança: a exemplo do Servo de Deus Padre Cícero Romão, cuidemos da criação" e o lema "Eu sou a Mãe da Santa Esperança!".
A organização do evento é feita pela Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores em parceria com a Prefeitura.
Neste sábado, a programação oficial da romaria foi aberta com a Carreata “Acorda, Juazeiro!”. A concentração ocorreu às 15h na Praça do Romeiro, reunindo os fiéis que chegam de várias cidades do Ceará e de outros estados do Nordeste.
O cronograma de atividades da romaria inclui missas, novenas, procissões e momentos de oração.
Os devotos participarão de práticas que reforçam tradições ligadas à memória do Padre Cícero Cícero Romão Batista foi um sacerdote católico brasileiro, que nasceu no município de Crato, no Ceará, em 1844 e faleceu a 20 de julho de 1934. Na devoção popular, é conhecido como Padre Cícero ou Padim Ciço. Romão Batista, figura central da religiosidade popular no Cariri cearesense.
Romaria da padroeira de Juazeiro do Norte: programação completa
31 de agosto (domingo)
Basílica Santuário
- Missas: 5h, 9h, 12h, 16h e 19h
- 6h - Café Comunitário (partilhado)
- 18h - Terço Mariano
- 18h30 - Hasteamento da bandeira da padroeira no patamar da Basílica
Capela do Socorro
- Missas: 7h e 16h
Colina do Horto
- 16h - Translado da Bandeira e Cortejo com os Grupos de Tradição Cultural, saindo da Colina do Horto em direção à Basílica Santuário.
1º de setembro (segunda-feira)
Basílica Santuário
- Missas: 6h, 9h, 12h e 19h
- 15h - Terço da Misericórdia
- 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
- 20h30 - Show do Chapéu na Cozinha Dona Quinô
Capela do Socorro
- Missas: 7h e 16h
2 de setembro (terça-feira)
Basílica Santuário
- Missas: 6h, 9h, 12h e 19h
- 15h - Terço da Misericórdia
- 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
- 20h30 - Show do Chapéu na Cozinha Dona Quinô
Capela do Socorro
- Missas: 7h e 16h
3 de setembro (quarta-feira)
Basílica Santuário
- Missas: 6h, 9h, 12h e 19h
- 15h - Terço da Misericórdia
- 18h30 - Exercício Espiritual Mariano (3º dia do quinzenário)
- 20h30 - Show do Chapéu na Cozinha Dona Quinô
Capela do Socorro
- Missas: 7h e 16h
4 de setembro (quinta-feira)
Basílica Santuário
- Missas: 6h, 9h, 12h e 19h
- 15h - Terço da Misericórdia
- 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
- 20h30 - Show do Chapéu na Cozinha Dona Quinô
Capela do Socorro
- Missas: 7h e 16h
5 de setembro (sexta-feira)
Basílica Santuário
- Missas: 6h, 9h, 12h e 19h
- 15h - Terço da Misericórdia
- 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
- 20h30 - Show do Chapéu na Cozinha Dona Quinô
Capela do Socorro
- Missas: 7h e 16h
6 de setembro (sábado)
Basílica Santuário
- Missas: 6h, 9h, 12h e 19h
- 15h - Terço da Misericórdia
- 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
- 20h30 - Show do Chapéu na Cozinha Dona Quinô
Capela do Socorro
- Missas: 7h e 16h
7 de setembro (domingo)
Basílica Santuário
- Missas: 5h, 9h, 12h, 16h e 19h
- 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
- 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro
Capela do Socorro
- Missas: 7h e 16h
8 de setembro (segunda-feira)
Basílica Santuário
- Missas: 6h, 9h e 19h
- 12h - Coroa das Dores, canto do "Maria, valei-me"; bênção do Santíssimo Sacramento e bênção dos objetos de devoção
- 15h - Terço da Misericórdia
- 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
- 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro
Capela do Socorro
- Missas: 7h e 16h
9 de setembro (terça-feira)
Basílica Santuário
- Missas: 6h, 9h e 19h
- 12h - Coroa das Dores, canto do "Maria, valei-me"; bênção do Santíssimo Sacramento, bênção dos objetos de devoção
- 14h - Terço da Misericórdia
- 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
- 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro
Capela do Socorro
- Missas: 7h e 16h
10 de setembro (quarta-feira)
Basílica Santuário
- Missas - 6h, 9h e 19h
- 12h - Coroa das Dores, canto do "Maria, valei-me"; bênção do Santíssimo Sacramento e bênção dos objetos de devoção
- 14h - Terço da Misericórdia
- 15h às 17h - Tarde Cultural (Praça do Romeiro)
- 15h às 16h30 - Encontro com os Romeiros no Círculo Operário São José
- 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
- 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro
Capela do Socorro
- Missas: 7h, 10h, 15h e 17h
Sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social
- 8h - Concentração para a carreata com os Agentes de Trânsito e os órgãos de Segurança Pública e Defesa Social do município
11 de setembro (quinta-feira)
Basílica Santuário
- Missas - 6h, 9h e 19h
- 12h - Coroa das Dores, canto do "Maria, valei-me"; bênção do Santíssimo Sacramento e bênção dos objetos de devoção
- 14h - Terço da Misericórdia
- 15h às 17h - Tarde Cultural (Praça do Romeiro)
- 15h às 16h30 - Encontro com os Romeiros no Círculo Operário São José
- 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
- 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro
Capela do Socorro
- Missas: 7h, 10h, 15h e 17h
12 de setembro (sexta-feira)
Basílica Santuário
- Missas - 6h, 9h e 19h
- 12h - Coroa das Dores, canto do "Maria, valei-me"; bênção do Santíssimo Sacramento e bênção dos objetos de devoção
- 14h - Terço da Misericórdia
- 15h às 17h - Tarde Cultural (Praça do Romeiro)
- 15h às 16h30 - Encontro com os Romeiros no Círculo Operário São José
- 18h - Procissão do Noitário
Saída da Praça Dirceu Figueiredo, Rua São Pedro
- 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
- 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro
Capela do Socorro
- Missas: 7h, 10h, 15h e 17h
13 de setembro (sábado)
Basílica Santuário
- Missas - 6h, 9h e 19h
- 8h às 16h - Ação Social de Assistência ao Romeiro (Praça do Romeiro)
- 10h às 11h - 2º Encontro com a Juventude Romeira (Círculo Operário São José)
- 12h - Coroa das Dores, canto do "Maria, valei-me"; bênção do Santíssimo Sacramento e bênção dos objetos de devoção
- 14h - Terço da Misericórdia
- 15h às 17h - Tarde Cultural (Praça do Romeiro)
- 15h às 16h30 - Encontro com os Romeiros no Círculo Operário São José
- 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
- 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro
Capela do Socorro
- Missas: 7h, 10h, 15h e 17h
14 de setembro (domingo)
Basílica Santuário
- Missas - 5h, 9h (Missa com as crianças romeiras) e 19h
- 12h - Coroa das Dores, canto do "Maria, valei-me"; bênção do Santíssimo Sacramento e bênção dos objetos de devoção
- 14h - Procissão dos meios de transportes utilizados pelos romeiros
- 15h - Terço da Misericórdia
- 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
- 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro
Capela do Socorro
- Missas: 7h, 10h, 15h e 17h
Fundação Leandro Bezerra
- 17h - Concentração para a Procissão das Carroças
- 15 de setembro (domingo)
Basílica Santuário
- 5h - Santa Missa
- 7h - Santa Missa
- 9h - Missa Solene
- 12h - Bênção dos Chapéus e Despedida dos Romeiros
- 16h - Santa Missa
- 17h - Procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores
- 18h30 - Bênção do Santíssimo Sacramento na Praça do Romeiro
- 19h - Show Pirotécnico
Capela do Socorro
- 7h - Santa Missa