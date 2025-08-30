Romaria Nossa Senhora das Dores: veja programação completa

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais de 300 mil pessoas devem visitar Juazeiro do Norte para celebrar a Romaria Nossa Senhora das Dores
Autor Alice Barbosa
Tipo Notícia

Milhares de fiéis católicos celebrarão a Romaria Nossa Senhora das Dores, que inicia neste sábado, 30, e seguirá até o dia 15 de setembro, no município de Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará.

Neste período, a cidade concentra o maior número de devotos que comemoram a padroeira de Juazeiro do Norte. Nesse sentido, é esperada intensa participação popular nos atos religiosos.

Por causa da romaria, mais de 300 mil pessoas devem visitar a cidade, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Romaria (Sedetur).

Neste ano, foram escolhidos o tema "Peregrinos de esperança: a exemplo do Servo de Deus Padre Cícero Romão, cuidemos da criação" e o lema "Eu sou a Mãe da Santa Esperança!".

A organização do evento é feita pela Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores em parceria com a Prefeitura.

Neste sábado, a programação oficial da romaria foi aberta com a Carreata “Acorda, Juazeiro!”. A concentração ocorreu às 15h na Praça do Romeiro, reunindo os fiéis que chegam de várias cidades do Ceará e de outros estados do Nordeste.

O cronograma de atividades da romaria inclui missas, novenas, procissões e momentos de oração.

Os devotos participarão de práticas que reforçam tradições ligadas à memória do Padre Cícero Cícero Romão Batista foi um sacerdote católico brasileiro, que nasceu no município de Crato, no Ceará, em 1844 e faleceu a 20 de julho de 1934. Na devoção popular, é conhecido como Padre Cícero ou Padim Ciço. Romão Batista, figura central da religiosidade popular no Cariri cearesense.

Romaria da padroeira de Juazeiro do Norte: programação completa

31 de agosto (domingo)

Basílica Santuário

  • Missas: 5h, 9h, 12h, 16h e 19h
  • 6h - Café Comunitário (partilhado)
  • 18h - Terço Mariano
  • 18h30 - Hasteamento da bandeira da padroeira no patamar da Basílica

Capela do Socorro

  • Missas: 7h e 16h

Colina do Horto

  • 16h - Translado da Bandeira e Cortejo com os Grupos de Tradição Cultural, saindo da Colina do Horto em direção à Basílica Santuário.

1º de setembro (segunda-feira)

Basílica Santuário

  • Missas: 6h, 9h, 12h e 19h
  • 15h - Terço da Misericórdia
  • 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
  • 20h30 - Show do Chapéu na Cozinha Dona Quinô

Capela do Socorro

  • Missas: 7h e 16h

2 de setembro (terça-feira)

Basílica Santuário

  • Missas: 6h, 9h, 12h e 19h
  • 15h - Terço da Misericórdia
  • 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
  • 20h30 - Show do Chapéu na Cozinha Dona Quinô

Capela do Socorro

  • Missas: 7h e 16h

3 de setembro (quarta-feira)

Basílica Santuário

  • Missas: 6h, 9h, 12h e 19h
  • 15h - Terço da Misericórdia
  • 18h30 - Exercício Espiritual Mariano (3º dia do quinzenário)
  • 20h30 - Show do Chapéu na Cozinha Dona Quinô

Capela do Socorro

  • Missas: 7h e 16h

4 de setembro (quinta-feira)

Basílica Santuário

  • Missas: 6h, 9h, 12h e 19h
  • 15h - Terço da Misericórdia
  • 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
  • 20h30 - Show do Chapéu na Cozinha Dona Quinô

Capela do Socorro

  • Missas: 7h e 16h

5 de setembro (sexta-feira)

Basílica Santuário

  • Missas: 6h, 9h, 12h e 19h
  • 15h - Terço da Misericórdia
  • 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
  • 20h30 - Show do Chapéu na Cozinha Dona Quinô

Capela do Socorro

  • Missas: 7h e 16h

6 de setembro (sábado)

Basílica Santuário

  • Missas: 6h, 9h, 12h e 19h
  • 15h - Terço da Misericórdia
  • 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
  • 20h30 - Show do Chapéu na Cozinha Dona Quinô

Capela do Socorro

  • Missas: 7h e 16h

7 de setembro (domingo)

Basílica Santuário

  • Missas: 5h, 9h, 12h, 16h e 19h
  • 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
  • 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro

Capela do Socorro

  • Missas: 7h e 16h

8 de setembro (segunda-feira)

Basílica Santuário

  • Missas: 6h, 9h e 19h
  • 12h - Coroa das Dores, canto do "Maria, valei-me"; bênção do Santíssimo Sacramento e bênção dos objetos de devoção
  • 15h - Terço da Misericórdia
  • 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
  • 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro

Capela do Socorro

  • Missas: 7h e 16h

9 de setembro (terça-feira)

Basílica Santuário

  • Missas: 6h, 9h e 19h
  • 12h - Coroa das Dores, canto do "Maria, valei-me"; bênção do Santíssimo Sacramento, bênção dos objetos de devoção
  • 14h - Terço da Misericórdia
  • 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
  • 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro

Capela do Socorro

  • Missas: 7h e 16h

10 de setembro (quarta-feira)

Basílica Santuário

  • Missas - 6h, 9h e 19h
  • 12h - Coroa das Dores, canto do "Maria, valei-me"; bênção do Santíssimo Sacramento e bênção dos objetos de devoção
  • 14h - Terço da Misericórdia
  • 15h às 17h - Tarde Cultural (Praça do Romeiro)
  • 15h às 16h30 - Encontro com os Romeiros no Círculo Operário São José
  • 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
  • 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro

Capela do Socorro

  • Missas: 7h, 10h, 15h e 17h

Sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social

  • 8h - Concentração para a carreata com os Agentes de Trânsito e os órgãos de Segurança Pública e Defesa Social do município

11 de setembro (quinta-feira)

Basílica Santuário

  • Missas - 6h, 9h e 19h
  • 12h - Coroa das Dores, canto do "Maria, valei-me"; bênção do Santíssimo Sacramento e bênção dos objetos de devoção
  • 14h - Terço da Misericórdia
  • 15h às 17h - Tarde Cultural (Praça do Romeiro)
  • 15h às 16h30 - Encontro com os Romeiros no Círculo Operário São José
  • 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
  • 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro

Capela do Socorro

  • Missas: 7h, 10h, 15h e 17h

12 de setembro (sexta-feira)

Basílica Santuário

  • Missas - 6h, 9h e 19h
  • 12h - Coroa das Dores, canto do "Maria, valei-me"; bênção do Santíssimo Sacramento e bênção dos objetos de devoção
  • 14h - Terço da Misericórdia
  • 15h às 17h - Tarde Cultural (Praça do Romeiro)
  • 15h às 16h30 - Encontro com os Romeiros no Círculo Operário São José
  • 18h - Procissão do Noitário

Saída da Praça Dirceu Figueiredo, Rua São Pedro

  • 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
  • 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro

Capela do Socorro

  • Missas: 7h, 10h, 15h e 17h

13 de setembro (sábado)

Basílica Santuário

  • Missas - 6h, 9h e 19h
  • 8h às 16h - Ação Social de Assistência ao Romeiro (Praça do Romeiro)
  • 10h às 11h - 2º Encontro com a Juventude Romeira (Círculo Operário São José)
  • 12h - Coroa das Dores, canto do "Maria, valei-me"; bênção do Santíssimo Sacramento e bênção dos objetos de devoção
  • 14h - Terço da Misericórdia
  • 15h às 17h - Tarde Cultural (Praça do Romeiro)
  • 15h às 16h30 - Encontro com os Romeiros no Círculo Operário São José
  • 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
  • 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro

Capela do Socorro

  • Missas: 7h, 10h, 15h e 17h

14 de setembro (domingo)

Basílica Santuário

  • Missas - 5h, 9h (Missa com as crianças romeiras) e 19h
  • 12h - Coroa das Dores, canto do "Maria, valei-me"; bênção do Santíssimo Sacramento e bênção dos objetos de devoção
  • 14h - Procissão dos meios de transportes utilizados pelos romeiros
  • 15h - Terço da Misericórdia
  • 18h30 - Exercício Espiritual Mariano
  • 20h30 - Show do Chapéu na Vila Tabuleiro

Capela do Socorro

  • Missas: 7h, 10h, 15h e 17h

Fundação Leandro Bezerra

  • 17h - Concentração para a Procissão das Carroças
  • 15 de setembro (domingo)

Basílica Santuário

  • 5h - Santa Missa
  • 7h - Santa Missa
  • 9h - Missa Solene
  • 12h - Bênção dos Chapéus e Despedida dos Romeiros
  • 16h - Santa Missa
  • 17h - Procissão com a imagem de Nossa Senhora das Dores
  • 18h30 - Bênção do Santíssimo Sacramento na Praça do Romeiro
  • 19h - Show Pirotécnico

Capela do Socorro

  • 7h - Santa Missa

