Romaria Nossa Senhora das Dores: veja programação completa

Milhares de fiéis católicos celebrarão a Romaria Nossa Senhora das Dores, que inicia neste sábado, 30, e seguirá até o dia 15 de setembro, no município de Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará. LEIA MAIS | A romaria em Juazeiro do Norte pode acabar?

A organização do evento é feita pela Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores em parceria com a Prefeitura. Neste sábado, a programação oficial da romaria foi aberta com a Carreata “Acorda, Juazeiro!”. A concentração ocorreu às 15h na Praça do Romeiro, reunindo os fiéis que chegam de várias cidades do Ceará e de outros estados do Nordeste. O cronograma de atividades da romaria inclui missas, novenas, procissões e momentos de oração.

Os devotos participarão de práticas que reforçam tradições ligadas à memória do Padre Cícero Cícero Romão Batista foi um sacerdote católico brasileiro, que nasceu no município de Crato, no Ceará, em 1844 e faleceu a 20 de julho de 1934. Na devoção popular, é conhecido como Padre Cícero ou Padim Ciço. Romão Batista, figura central da religiosidade popular no Cariri cearesense. Romaria da padroeira de Juazeiro do Norte: programação completa

31 de agosto (domingo)

Basílica Santuário



Missas: 5h, 9h, 12h, 16h e 19h



6h - Café Comunitário (partilhado)



18h - Terço Mariano



18h30 - Hasteamento da bandeira da padroeira no patamar da Basílica

Capela do Socorro

Missas: 7h e 16h Colina do Horto

16h - Translado da Bandeira e Cortejo com os Grupos de Tradição Cultural, saindo da Colina do Horto em direção à Basílica Santuário.

1º de setembro (segunda-feira)

