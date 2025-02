'Nordeste Insurgente', filme do O POVO+, resgata história da Confederação do Equador

"Nordeste Insurgente", novo filme-documentário do O POVO+ reconta os movimentos, com destaque ao Ceará, que fortaleceram a Confederação do Equador / Crédito: O POVO

Há dois séculos, um dos momentos históricos de maior importância na construção do Nordeste acontecia de forma despercebida por parte majoritária do Brasil. Denominado Confederação do Equador, o movimento tinha como mote a insatisfação com a coroa portuguesa - pois, apesar de declarada a independência nacional, ainda mantinha controle e influência em todo o território nacional.

Originadas em Pernambuco, as ações contrárias ao extremismo de D. Pedro I se espalharam pelos estados do Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco e Ceará. Esse movimento do Nordeste é tratado no novo documentário do O POVO+, plataforma de streaming do Grupo de Comunicação O POVO.

O filme traz captações nas cidades de Icó, Quixeramobim, Crato, Aracati e Fortaleza, além de falas de historiadores, memorialistas e professores universitários que possuem conhecimento sobre o assunto. ACOMPANHE as reportagens especiais sobre os 200 anos da Confederação do Equador

Intitulada “Nordeste Insurgente”, a produção audiovisual reconta o que foi a Confederação do Equador, as movimentações na região e destaca a participação do Ceará nos movimentos em prol da república. O documentário tem lançamento marcado para o dia 24 de fevereiro, segunda-feira.

“A confederação era um modelo parecido com o modelo federativo, com presidente e estados, só que durou pouco tempo. A coroa abafou essa rebelião com força e violência. Aqui nós tínhamos um Nordeste insurgente, que queria dizer ao imperador que ele devia cair e o Brasil se tornar uma república”, explica o jornalista e editor-adjunto do Núcleo de Audiovisual do O POVO, Demitri Túlio. Assinando a direção e roteiro de “Nordeste Insurgente” junto a colunista do O POVO Luana Sampaio, Demitri detalha que o filme surge para “derrubar esse mito de ‘Nordeste independente’”. Segundo ele, não existia um movimento de separação da região ao restante do Brasil, mas, sim, um “desejo de substituição da monarquia pela república, impulsionada por movimentos similares globais e liderada pela elite econômica e comercial desses estados”.