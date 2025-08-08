Santo Sudário cobriu mesmo Jesus? Pesquisador brasileiro diz que não

Na imagem, inteligência artificial recriou Jesus Cristo a partir de características referente ao Santo Sudário. / Crédito: Reprodução/ Midjourney

O Sudário de Turim é consagrado como um dos artefatos mais enigmáticos da história. Este antigo tecido de linho, que mostra a imagem tênue de um homem de cabelos longos e barba, tem fascinado e dividido cientistas, historiadores e fiéis ao longo dos séculos. Documentado pela primeira vez na França em 1354, o Sudário tem sido venerado por alguns cristãos como o autêntico lençol que envolveu o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação. A Igreja Católica, entretanto, não adotou posição oficial.

No primeiro caso, a imagem resultante mostrava uma distorção evidente, com proporções alargadas — algo que os especialistas chamam de "efeito máscara de Agamenon". >> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp Trata-se de uma referência à famosa máscara funerária de Micenas, na Grécia, que, ao ser achatada, perdeu suas proporções originais. Já o modelo em baixo-relevo gerou uma figura muito mais fiel à observada no Sudário real.

Moraes sustenta que os traços representados no tecido são rígidos, retos e pouco naturais demais para terem sido causados pelo contato com um corpo humano real. "A imagem do Sudário de Turim é mais coerente com uma matriz de baixo-relevo", explicou Moraes ao site Live Science. "Essa matriz poderia ter sido feita de madeira, pedra ou metal, e pigmentada", afirmou. Desvendando mistérios históricos Segundo sua hipótese, a imagem teria sido obtida por fricção ou aplicação térmica, gerando assim um contorno semelhante ao de uma fotocópia. Ou seja, sem profundidade, deformações, nem volume real.

A abordagem não é totalmente nova. Em 1978, sugeriu-se pela primeira vez que a imagem do Sudário era uma obra artística. Mas a contribuição, segundo explica Moraes, está em ter reproduzido o processo digitalmente, permitindo que qualquer pessoa com conhecimentos básicos possa replicá-lo com ferramentas gratuitas. "Este trabalho destaca o potencial das tecnologias digitais para desvendar mistérios históricos, entrelaçando ciência, arte e tecnologia numa busca colaborativa e reflexiva por respostas", afirma o autor, em uma citação reproduzida pelo site Phys.org.