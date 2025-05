Alagoana é presa com mais de R$ 2 mil em notas falsas em Juazeiro do Norte

Uma alagoana foi presa em flagrante com R$ 2,1 mil em notas falsas no município de Juazeiro do Norte , no Cariri cearense. A prisão foi realizada por uma equipe da Guarda Municipal, nessa quinta-feira, 15, após uma denúncia de populares de que a suspeita estaria aplicando golpes na região.

A corporação informou que a mulher estava há menos de um dia no Município e teria chegado na região de topic. Na localidade, ela estava utilizando dinheiro falso em estabelecimentos comerciais, principalmente em lojas. Mais duas pessoas são suspeitas de envolvimento no crime junto com a mulher. Eles não foram localizados.

Na investigação, um homem foi apontado como responsável por recolher os objetos adquiridos com dinheiro falso. Após a compra com as notas falsas feita pela suspeita, ele se aproximava dos estabelecimentos em uma motocicleta e recolhia os produtos e troco das compras — este já com dinheiro verdadeiro.

