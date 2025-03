Escultura geminada de Padre Cícero é inaugurada em Maracanaú

Estátua Padre Cicero juntamente com Monsenhor Murilo, em Maracanaú / Crédito: AURÉLIO ALVES

Posicionadas no centro de uma rotatória em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), duas figuras religiosas marcantes no Ceará se encaram. Padre Cícero, profeta do povo sertanejo, e Monsenhor Murilo de Sá Barreto, considerado o Vigário do Nordeste, agora estão representados no espaço em forma de uma escultura geminada de 13 metros. O monumento foi inaugurado nesta quarta-feira, 26. A obra está localizada no bairro Jereissati II e substitui a peça do mesmo tipo que desabou em 2021. Nova imagem, confeccionada pelo artista Júlio Silveira, teve investimento de R$ 620 mil e foi feita com material mais resistente, entre eles uma estrutura metálica com poliuretano de alta densidade e fibra de vidro.

Para inaugurar a figura, o prefeito de Maracanaú, Roberto Soares Pessoa (PSDB), fez o tradicional corte de fita, gesto simbólico usado em inaugurações. Na ocasião, gestor destacou que monumento vai contribuir para o turismo religioso: "Quem não pode ir a Juazeiro, que é longe, vai vim pra cá, fazer as romarias".

Além disso, o representante municipal também citou a homenagem ao espírito visionário do "padim". "O empreendedorismo nasceu com ele, qualquer homenagem para ele é pouco (...) Como Maracanaú é uma cidade do trabalho, do empreendedorismo, estamos homenageando também nessa questão", destacou. Prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União), inaugura estátua ao lado do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos) Crédito: Secom Maracanaú / Rafael Dourado O evento reuniu ainda outros políticos, como o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos). Gestor falou na ocasião que a escultura é uma forma de expandir para a região metropolitana a cultura de Padre Cícero, religioso que está em processo de beatificação, mas já é considerado santo por devotos.

Leia também: Padre Cícero é maior hoje do que era quando morreu, há 90 anos "Além da homenagem, ao levar o nome do Padre Cícero para outros lugares (...) Faz com que essas pessoas tenham a curiosidade de saber um pouco mais da história de ir lá conhecer Juazeiro do Norte" (...) Quantos mais se leva o nome do Padre Cícero para os quatro cantos do Brasil mais vai aumentar o turismo na nossa cidade e mais vai aumentar o nosso desenvolvimento", frisou o representante municipal. Em relação a Monsenhor Murilo, que compõe a obra, o prefeito Roberto Pessoa (PSDB), pontuou que a figura religiosa foi quem realizou romarias quando Padre Cícero teve divergências com a Igreja Católica, sendo o responsável por fazer Juazeiro receber mais de dois milhões de romeiros anualmente.

Padre Cícero José da Silva, que atua como pároco da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, também esteve na ocasião e destacou que Monsenhor ficou conhecido como "Vigário do Nordeste" por ter expandido a peregrinação religiosa, levando a mesma para além do limite territorial da diocese de Crato. "Aquilo que nós somos hoje, aquilo que nós celebramos, que nós vivenciamos é graças a dinâmica pastoral dada pelo Monsenhor. (...) Prestar pra ele essa homenagem é um reconhecimento de toda a sua missão e de todo seu cuidado para com os romeiros", frisou o sacerdote. Evento atrai curiosos e familiares de Padre Cícero Na imagem geminada (conjunta), é possível ver Monsenhor Murilo ajoelhado em frente a Padre Cícero, em exemplo de devoção e fé. Para o evento de inauguração, dezenas de populares estiveram presentes no local e assistiram à cerimônia. Alguns deles ficaram sabendo do evento por meio de divulgação.

É o caso de Tamyres Adelino, 31, que mora em Pacatuba mas tem uma filha estudando em Maracanaú. Foi na unidade de ensino onde ela recebeu a informação da cerimônia e resolveu ir assistir. Com os olhos atentos, ela mostrou no momento querer conhecer mais dos líderes religiosos representados na escultura. Márcia Gardênia, 46, foi ao local por motivo semelhante: também recebeu um convite na escola onde as filhas estudam. Junto as crianças, de 8 e 10 anos, a vendedora prestigiou a cerimônia e diz aprovar a escultura. "Vai atrair pessoas (...) O pessoal acha bonito, chama a atenção", pontua. Cícera Lopes e Romana Menezes, netas adotivas de Padre Cícero Crédito: Secom Maracanaú / Rafael Dourado