O ex-voto, feito de cerâmica, tem o formato de um seio, simbolizando a graça alcançada, e foi entregue em uma capela no horto

De passagem por Juazeiro do Norte, no Cariri, a ex-deputada federal Manuela D’Ávila aproveitou para pagar uma promessa em agradecimento ao padre Cícero pela cura do câncer de sua mãe.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, ela explica o que é um ex-voto — objeto a que se conferiu uma intenção votiva que se coloca em uma igreja ou capela como pagamento de promessa ou em agradecimento a uma graça alcançada — e aproveita para dizer que veio à Juazeiro por um motivo pessoal importante.