Polícia Militar deflagra Operação Força Total em Juazeiro do Norte, no Ceará

Com o objetivo de prevenir e combater crimes nas áreas mais violentas do município de Juazeiro do Norte, na microrregião do Cariri, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) iniciou a Operação Força Total. A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 26, e seguirá até esta quinta-feira, dia 27.

A ação mobiliza efetivos de diferentes unidades da corporação e conta com o apoio de outras forças de segurança.

Durante os dois dias de atividade, as equipes atuarão de forma preventiva e repressiva, além de reforçar patrulhamentos e abordagens nos perímetros estratégicos de Juazeiro e cidades circunvizinhas. O alvo segue sendo localidades onde há maior incidência de crimes, como tráfico de drogas, roubo de veículos e furtos.