Avenida Leão Sampaio, em Juazeiro, tem faixa parcialmente interditada para reparos

A avenida Leão Sampaio, via que conecta o município de Barbalha a Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, está parcialmente interditada para obras de setorização do abastecimento de água no município. A intervenção, que está sendo feita pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), ocorre entre as ruas Manoel de Lima e Padre Nestor Sampaio.

Os trabalhos foram iniciados na noite da última terça-feira, 24, e devem ser concluídos até a próxima sexta-feira, 27.



Em decorrência dos trabalhos, o trânsito na avenida Leão Sampaio no sentido Barbalha/ Juazeiro do Norte tem registros de lentidão, contudo, o engarrafamento se restringe a horários de pico, tendo em vista que duas das três faixas do trecho estão livres.