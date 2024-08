Porte de arma de fogo para Guarda Civil de Juazeiro do Norte deve ser liberado até outubro

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Juazeiro do Norte está na reta final do processo de liberação do porte funcional de arma de fogo. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o secretário de Segurança Pública de Juazeiro do Norte, Cláudio Luz, confirmou que a liberação deve ocorrer ainda este ano, com previsão para outubro.

“A gente espera que de agosto para setembro a gente finalize e assine o acordo e agora, de setembro para outubro, a gente tenha a nossa guarda municipal armada, capacitada, para colaborar com a segurança do cidadão de Juazeiro do Norte”, ressaltou o secretário.

Nesta semana, a capacitação dos guardas será encerrada com uma prova prática de tiro aplicada aos 40 guardas participantes. O curso foi iniciado em junho de 2023, na academia municipal de segurança pública. O processo de avaliação e treinamento dos guardas de Juazeiro passou por etapas de testes psicológicos, aulas teóricas e práticas.