Escola encerra aulas mais cedo por falta de água em Juazeiro do Norte

Segundo moradores do entorno, a falta de água é rotineira no bairro Crédito: Divulgação

Apesar das falhas no sistema de distribuição, as contas continuam chegando. Uma fonte ouvida pela reportagem afirmou estar em dias com as cobranças da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), mas que não tem acesso devido à água. Ela relatou lidar com acúmulo de louça suja, impossibilidade de tomar banho e realizar atividades de limpeza por conta da situação. Procurada, a Cagece informou que a falta de água na localidade foi registrada por conta de uma ‘paralisação emergencial do sistema para retirada de vazamento’. Segundo a empresa, o serviço foi finalizado e a distribuição de água para os moradores foi retomada.

