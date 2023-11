Guarda Civil de Juazeiro do Norte terá porte de arma de fogo a partir de 2024

Processo Licitatório para aquisição do armamento custará cerca de R$ 277 mil.

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Juazeiro do Norte deu início ao processo de licitação para compra de pistolas e munições. O treinamento dos agentes policiais, iniciado em junho, está na fase de testes psicológicos. Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri nesta quarta-feira, 1º, o Secretário de Segurança Pública do município, Cláudio Luz, afirmou que a previsão para que a GCM esteja com o porte funcional de arma de fogo é abril de 2024.

“Como existem prazos que não dependem só da gente, dependem também da Polícia Federal e outros órgãos, a gente não tem como cravar uma data específica. Mas, a gente acredita que, em meados de abril de 2024, os guardas municipais que já estejam se tornando aptos estarão com o seu porte funcional de arma de fogo”, declarou o titular da pasta.

Conforme o secretário, os policiais, após passarem pelos exames psicológicos, realizarão o treinamento prático. Durante a entrevista, Cláudio Luz defendeu ainda a existência de um grupamento da Polícia Civil destinado especificamente para operações das romarias em Juazeiro.