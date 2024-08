PM é acusado de ameaçar esposa e filhos e expulsá-los de casa

Um sargento da Polícia Militar é acusado de ameaçar a companheira e os filhos com uma arma de fogo e expulsá-los da própria residência, no bairro José Geraldo da Cruz, em Juazeiro do Norte. O caso foi registrado no dia 14 de julho deste ano. As informações foram publicadas na última sexta-feira, 9, no Diário Oficial do Estado do Ceará (DOE).



Conforme os autos do processo, o homem jogou os pertences da família em via pública e depois que a Polícia Militar foi acionada ele fugiu do local. Depois da ocorrência, as apurações mostraram que o homem havia praticado outras ações contra a companheira, incluindo agressões físicas. O militar foi indiciado pela Polícia Civil.

Um conselho de disciplina foi instaurado pela Controladoria Geral de Disciplina (CGD) para apurar a conduta do agente de segurança.