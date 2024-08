Coruja é resgatada após ser ferida por cães em Juazeiro do Norte

A coruja foi encontrada com a asa quebrada, no momento em que estava sendo perseguida por cães no bairro Limoeiro

Uma coruja-das-torres foi resgatada após ser ferida por cães, em Juazeiro do Norte , que fica a 527,57 quilômetros (km) de Fortaleza. O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira, dia 7, no bairro Limoeiro. O resgate foi realizado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), que esteve no local após ser acionada.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), quando a equipe policial chegou ao local, encontrou a coruja sendo perseguida por cães e com a asa machucada, impossibilitando o voo da ave.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A coruja foi resgatada com segurança e depois encaminhada à ONG Biodiversa, que tem como parceira a PMCE, na cidade do Crato. A ave passa por cuidados veterinários.