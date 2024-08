MPCE orienta reduzir custos de festa com Taty Girl e Felipe Amorim

LEIA TAMBÉM | Shows de prefeituras viram alvo do Ministério Público no Ceará

A festa que comemora a emancipação política do município está prevista para acontecer em 26 de agosto e as quatro atrações já contratadas somam quase R$ 950 mil . O cantor Felipe Amorim está contratado para a festa, bem como Iguinho e Lulinha, Taty Girl e Rey Vaqueiro.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) orientou, nessa sexta-feira, 9, que a Prefeitura de Mauriti reduza os gastos excessivos para contratar artistas para o Festeja Mauriti 2024.

Os gastos com a estrutura necessária para a festa, que inclui segurança, sonorização, limpeza, montagem do palco, iluminação e saúde emergencial, ainda não foram contabilizados. Por isso, a Promotoria de Justiça de Mauriti orientou a substituição dos artistas por outros com menor custo.

Festeja Mauriti 2024: quanto custou cada atração?

Felipe Amorim - R$ 350 mil

- R$ 350 mil Iguinho e Lulinha - R$ 280 mil

- R$ 280 mil Taty Girl - R$ 200 mil

- R$ 200 mil Rey Vaqueiro - R$ 120 mil

Valor das atrações supera em 137,5% o valor gasto em 2023

O orçamento atual das atrações supera em cerca de 137,5% o orçamento do ano anterior para os artistas, que totalizou R$ 400 mil. Além disso, a quantia representa quase toda a soma do orçamento anual do município para a pasta de Cultura.

A Promotoria de Justiça de Mauriti afirmou em nota que não pretende limitar as atividades de fomento ao lazer, ao entretenimento e à cultura, mas reforçou que o montante destina quase todos os recursos destinados à cultura para um único evento anual de duas noites.



O MP recomendou que a Prefeitura revise os contratos firmados ou cancele alguma das atrações já contratadas. Isso pode incluir a contratação de artistas locais ou artistas com menor valor de mercado.