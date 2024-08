Pelo menos 75 pessoas são presas em operação de combate à violência contra a mulher no Ceará

Pelo menos 75 pessoas no Ceará foram presas por violência contra mulher pela Operação Shamar realizada pelas Forças de Segurança do Ceará neste mês. Somente nos primeiros cinco dias de agosto, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE), 63 prisões foram realizadas no Estado, sendo 17 por cumprimento de mandado de prisão e outros 46 em flagrantes por crimes de violência doméstica e familiar contra mulher.

A Operação foi organizada pela Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e pela SSPDS. A nível nacional é organizada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nesta quarta-feira, 7, o Brasil celebra 18 anos da criação da Lei Maria da Penha. De acordo com informações da SSPDS a operação segue até o final do mês.



O nome da Operação Shamar vem da alusão de uma palavra hebraica que significa “cuidar, guardar, proteger, vigiar e zelar” e faz parte da campanha do “Agosto Lilás”, que é de combate e conscientização, prevenção e combate a violência doméstica e familiar contra a mulher.