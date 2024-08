Juazeiro: imprudências de trânsito em ciclovias colocam em risco a vida de ciclistas

Ciclistas de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, estão denunciando uma série de imprudências de trânsito registradas nas ciclovias e ciclofaixas da cidade. Um dos pontos mais críticos é na Avenida Leão Sampaio (CE-060), no bairro Lagoa Seca, que liga o município à cidade de Barbalha. Por lá, cenas de carros e motos trafegando no espaço dedicado às bicicletas são comuns, o que coloca em risco a vida dos transeuntes.

Segundo apuração da rádio O POVO CBN Cariri, o maior número de ocorrências envolvem motociclistas. Em determinado ponto da avenida, no cruzamento com a Avenida Maria Letícia Pereira, os condutores costumam invadir a ciclovia para realizar um retorno proibido na localidade. Além disto, o espaço apresenta sinais de deterioramento e falta de manutenção, como buracos, rachaduras, acúmulo de lixo e mato.

Procurado, o Departamento Municipal de Trânsito de Juazeiro do Norte (Demutran) informou que a fiscalização da localidade compete ao Estado. Segundo o diretor geral do órgão, José Adailton, as vistorias dos agentes de trânsito acontecem em áreas centrais, onde o maior número de ocorrências é registrado. Ele ressaltou que a segurança da localidade é competência do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran). O órgão também foi procurado, mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno.