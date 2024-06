Mulher é detida em Crateús por criação irregular de pássaros silvestres

Após denúncias, a mulher foi detida por criação irregular de cinco pássaros, sendo eles papagaios e periquitos do sertão

Por meio de denúncias de criação irregular de pássaros silvestres, uma mulher de 45 anos foi detida nesse domingo, 2, por cometer crime ambiental. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) encontrou na residência da suspeita três periquitos do sertão e dois papagaios. O caso aconteceu no município de Crateús, a 359,1 km de Fortaleza.

O resgate dos cinco pássaros silvestres foi realizado pela PMCE por meio do Batalhão do Meio Ambiente (BPMA). As equipes se dirigiram à residência após receberem denúncias anônimas de que uma pessoa estaria criando pássaros irregularmente.