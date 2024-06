Mais de 40 pássaros silvestres são resgatados em Juazeiro do Norte

A ocorrência foi atendida na manhã desta segunda-feira no bairro Salesianos

Foram resgatados 47 animais silvestres que estavam ilegalmente sendo criados em uma residência na Cidade de Juazeiro do Norte na região do Cariri Cearense. A Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência registrada nesta segunda-feira, 17.

De acordo com informação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as forças de segurança receberam a denúncia anônima, que dava conta da criação e comercialização de várias espécies de aves da fauna brasileira em uma residência que fica no bairro Salesianos.

Ao chegarem no local, os guardas encontraram muitos pássaros silvestres confinados em gaiolas, o que constitui um crime ambiental. De acordo com a SSPDS, foram “resgatadas duas marrecas, 14 caretas, nove rolinhas, oito golas, dois azulões, dois galos-de-campina, dois bicos-de-prata, um sabiá, um cancão, um sofreu, um bico-de-osso, um canário-da-terra, um sanhaçu, um xeque e um tico-tico”.