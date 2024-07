Homem é agredido por guardas municipais em rodoviária de Juazeiro do Norte

Transeuntes flagraram o momento em que um homem é agredido por guardas municipais em uma rodoviária localizada em Juazeiro do Norte, no Cariri, nesta segunda-feira, 22. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, o homem apresentava sinais de embriaguez e foi impedido de embarcar por funcionários da empresa de transportes.

O vídeo gravado por populares mostra o homem discutindo com dois guardas. Posteriormente, um terceiro agente apareceu pelas costas do homem e o atingiu com um tapa no rosto. Quando tentou revidar, a vítima foi chutada por outros guardas, até mesmo quando já estava imobilizada no chão.

Os golpes pararam no momento em que uma mulher interveio, reclamando da ação. Na ocasião, um dos guardas explicou que havia sido ameaçado pelo homem.