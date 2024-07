Desaparecido há 30 anos, homem reencontra familiares em Juazeiro

João Batista Silva, 66, saiu de Juazeiro do Norte, no Cariri, em 1980, para buscar melhores condições de vida. Após 30 anos sem contato com a família, ele foi dado como desaparecido pelos parentes. O reencontro aconteceu neste ano com ajuda da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE).

Segundo o defensor público que atuou no caso, Heitor Gadelha, a Defensoria Pública foi procurada pelos familiares após Francisco Francier, sobrinho de seu João, ouvir os nomes da mãe e da avó na rádio local.