Homem é preso em Guaiúba por adulteração de veículo e receptação

Suspeito afirma ter comprado caminhonete em uma plataforma online e não saber que o carro era roubado; veículo estava clonado e com infrações registradas em outro estado

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo já havia sido roubado em Fortaleza durante o mês de junho e tinha algumas infrações recentes registradas fora do Ceará.

Um homem de 35 anos foi preso durante a última terça-feira, 16, suspeito de adulterar e receptar uma caminhonete roubada . A captura foi realizada no município de Guaiúba , Região Metropolitana de Fortaleza, durante uma abordagem policial.

Após análise no automóvel, foi constatado que a caminhonete estava clonada, passou por adulteração veicular e utilizava dados de um carro com as mesmas características, lotado na Bahia.

Questionado sobre a origem do veículo, o condutor afirmou que o carro foi comprado em uma plataforma online e alegou não saber que ele era roubado.

O preso foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Maracanaú e deverá responder pelos crimes de adulteração de sinal identificador veicular e receptação.