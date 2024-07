Três suspeitos de homicídio em Guaiúba são capturados

Repórter do caderno de Cidades

Jovem de 18 anos e adolescentes de 15 e 16 anos teriam envolvimento no assassinato de Antônio Valdeci da Silva, de 56 anos, em 5 de dezembro de 2023

Crédito: Reprodução / Polícia Civil do Estado do Ceará

Um jovem de 18 anos foi preso e dois adolescentes de 16 e 15 anos foram apreendidos suspeitos de envolvimento no homicídio que vitimou Antônio Valdeci da Silva, de 56 anos, crime ocorrido em 5 de dezembro de 2023 em Guaiúba (Região Metropolitana de Fortaleza).

As capturas ocorreram nessa terça-feira, 2, em Guaíba e Pacatuba (também na Grande Fortaleza). Contra os suspeitos, foram expedidos mandados de prisão e busca e apreensão.



Antônio Valdeci estava pescando, em um açude na Zona Rural de Guaiúba, quando foi surpreendido pelos criminosos, que efetuaram disparos contra ele. As investigações da Delegacia Metropolitana de Guaiúba não chegaram a uma conclusão sobre as motivações do assassinato.