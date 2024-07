Policial penal é investigado por uso de atestados médicos para cursar Medicina na Argentina

A Controladoria Geral de Disciplina dos órgãos de Segurança Pública (CGD) abriu Processo Administrativo Disciplinar contra um policial penal do Ceará suspeito de apresentar, de forma reiterada, atestados médicos enquanto cursava Medicina na Argentina. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nessa quarta-feira, 3.

O policial é investigado por ato de improbidade, que consiste na ação ilegal cometida por agente público no exercício de sua função.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o documento, o homem teria colocado sucessivos atestados para tratar da saúde psicológica, mas estaria frequentando o curso de Medicina na Fundacíon H.A. Barceló, na cidade argentina de Rioja.