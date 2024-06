Detento que fugiu após audiência de custódia em Juazeiro do Norte é recapturado

Dois presos haviam fugido no dia 19 de junho. O primeiro fugitivo teve prisão preventiva decretada na sessão e foi recapturado ao final do dia e o outro nessa quinta-feira, 27

Militares da subagência de inteligência do segundo Batalhão da Polícia Militar recapturaram o segundo detento que fugiu durante uma audiência de custódia, que ocorria no 1º Núcleo de Custódia e de Inquérito, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. O homem foi preso na manhã dessa quinta-feira, 27, portando dinheiro, armas, munição e drogas.

A fuga de ambos ocorreu na tarde do dia 19, após as audiências, durante a condução e acautelamento (guarda) dos autuados no interior da unidade judicial. O primeiro fugitivo, identificado como Flávio Pereira dos Santos , teve prisão preventiva decretada na sessão e foi recapturado ao final daquele mesmo dia entre os bairros João Cabral e Lagoa Seca.

O segundo, José Eduardo Leite da Silva, conhecido como Dudu Macaco, foi recapturado nesta quinta, 27, após uma pessoa ter reconhecido o homem e tê-lo denunciado à Polícia.