DPU inaugurou em Juazeiro do Norte posto para serviços de assistência jurídica gratuita

A Defensoria Pública da União (DPU) inaugurou em Juazeiro do Norte, que fica a 527,57 km de Fortaleza, um posto para serviços de assistência jurídica gratuita. Os serviços são realizados no Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário Doutor Leão Sampaio (UniLeão), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 11 horas.

Os serviços fornecidos podem ser procurados por aqueles que não têm condições de pagar advogado em demandas que envolvem a União e seus órgãos, autarquias, empresas públicas e fundações públicas federais. Além disso, outros serviços são oferecidos, para quem possui problemas relacionados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Caixa Econômica Federal (CEF).

Segundo o DPU é necessário que o cidadão esteja com todos documentos que envolvam o caso que deseja solucionar, como por exemplo a documentação pessoal, como RG, CPF, comprovante de renda, caso possua, e de residência atualizados.