PM e namorada morrem em acidente de motocicleta em Juazeiro do Norte

O acidente aconteceu em decorrência de uma batida no meio fio, o que ocasionou uma colisão com estacas de cimento e placa de sinalização

O policial militar Maxsuelio Pereira Vicente e a namorada Iara Félix foram vítimas de um acidente de trânsito fatal, na Rodovia CE 060, km 520, no bairro São José, em Juazeiro do Norte. A ocorrência foi registrada na madrugada do último domingo, 23.

De acordo com as investigações, as vítimas bateram em um meio fio e o policial teria perdido o controle de direção, com isso, a motocicleta se chocou contra as estacas de cimento e uma placa de sinalização.

A Polícia Militar do Ceará foi acionada para a referida ocorrência, ao chegar no local a composição juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que constatou o óbito do casal.