Tradicional feira dos fogos em Juazeiro do Norte termina neste domingo, 30

Na feira, a população pode comprar itens para as comemorações juninas. São mais de 35 barracas montadas no bairro José Geraldo da Cruz

A população de Juazeiro do Norte, no Cariri, despede-se neste domingo, 30, da Feira de Fogos 2024, que ocorre desde o fim do mês de maio nas proximidades do Parque Natural das Timbaúbas. Com a noite das fogueiras, a tradicional movimentação chega à reta final. As informações são da rádio O POVO CBN Cariri.

Com 35 barracas montadas no local da Feira, no bairro José Geraldo da Cruz, os interessados em comprar os itens para a despedida das festas juninas das 8 às 21 horas. Além da feira, o público pode desfrutar ainda da programação cultural, conforme divulgado pelas Secretarias de Meio Ambiente e Cultura de Juazeiro.