Ceará é o único estado em que a caatinga é o bioma predominante em todos os municípios

O bioma predominante em todos os municípios do Ceará é a caatinga. O Estado é o único em que este tipo de vegetação é o mais comum em 100% do território. Os dados são do Censo Demográfico de 2022, divulgados nesta sexta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A publicação é utilizada para fins estatísticos e estabelece a referência de bioma para os municípios do Brasil. A associação, no entanto, não tem como objetivo mudar a definição legal dos limites dos biomas no País. Os dados não negam a existência de outros biomas nas cidades.

O Ceará é um dos nove estados em que apenas um bioma é predominante em todas as cidades. Acre, Amazonas, Roraima e Amapá tem 100% da área no bioma amazônia; Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina no bioma mata atlântica; e Distrito Federal no bioma cerrado.