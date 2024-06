Jiboia é encontrada dentro de rede em residência de Juazeiro do Norte

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou o resgate de uma cobra da espécie jiboia, que estava no interior de uma rede em uma residência da cidade da zona rural de Juazeiro do Norte, que fica a 489,2 km de Fortaleza. O animal silvestre foi devolvido ao seu habitat natural após o resgate. O caso ocorreu nessa segunda-feira, 10.

Os policiais militares do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) foram acionados para ir à residência. No local, encontraram o animal e realizaram o devido resgate, de forma segura e com equipamentos apropriados.

Após o resgate, a cobra foi encaminhado para uma ONG de proteção animal na cidade de Juazeiro do Norte, onde recebeu os cuidados necessários. O réptil foi devolvido ao seu habitat natural após os cuidados.