Após tentativa de motim, presos são feridos em Juazeiro do Norte

Seis presos da Unidade Prisional Regional do Cariri (UPRC) foram autuados em flagrante por dano qualificado, resistência e desacato na tarde desse sábado, 1º, em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense. Na ocorrência, dois deles foram baleados com disparos de bala de borracha.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), agentes do Grupo de Operações Regionais (Gore) da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) ordenaram que os presos de uma cela ficassem em posição de "procedimento" (sentados com a mão na cabeça), mas estes retrucaram.

Ao tentarem algemar os presos, um deles teria reagido, no que foi realizado um disparo. Durante a confusão, os detentos teriam quebrado a mureta da cela e jogado pedaços de concreto contra os policiais, que reagiram efetuando mais disparos de bala de borracha.