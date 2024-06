Em cerca de 48 horas, seis pessoas são mortas a tiros em Caucaia

Quatro assassinatos foram registrados em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza) nessa sexta-feira, 31. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou casos nos bairros Parque das Nações, São Miguel e Cigana (2). Na quinta-feira, 30, dois assassinatos já haviam sido registrados nos bairros Novo Oriente e Monguba.

Conforme as informações da SSPDS, na noite dessa sexta, um homem, ainda não identificado formalmente, foi encontrado morto no bairro São Miguel. Imagens feitas do local do crime mostram que o homem foi decapitado. Ele foi encontrado às margens da BR-020.

Também na noite de sexta, no bairro Cigana, a vítima foi um homem de 37 anos, informou a SSPDS. Mais cedo, um homem de 31 anos foi assassinado no mesmo bairro. Já no bairro Parque das Nações, um homem de 22 anos foi morto.