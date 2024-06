Homem é preso após matar a ex-namorada a facadas em Jaguaruana

Repórter do caderno de Cidades

Marcelo Santiago Braga confessou ter matado Taynara da Silva Galvão por ciúmes, após ir até a casa dela e vê-la conversando com um homem pela internet

Um homem de 39 anos foi preso ainda em estado de flagrante suspeito de matar a ex-namorada na manhã desse sábado, 1º, no bairro Lagoa, em Jaguaruana, município do Litoral Leste do Estado. Taynara da Silva Galvão foi morta a facadas.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), Marcelo Santiago Braga confessou ter praticado o crime em depoimento à Polícia Civil. Conforme disse, ele namorou a vítima por sete meses e foi até a casa dela tentar reatar o relacionamento.

Ao ver Taynara conversando com um outro homem pela internet, Marcelo disse que sentiu ciúmes e passou a esfaqueá-la, atingindo-a na região das costas e do pescoço. Taynara ainda conseguiu sair de casa, para tentar fugir, mas veio a morrer em via pública.