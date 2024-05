Criminosos em motocicleta matam homem dentro de carro em Juazeiro do Norte

Um homem de 39 anos foi assassinado em via pública, nesse domingo, 5, no bairro Campo Alegre, em Juazeiro do Norte, a 489,2 km de Fortaleza.

Ele estava dentro de um carro e uma dupla de moto seguia o veículo da vítima, quando a moto alcançou o carro, os disparos foram efetuados em direção ao motorista e ele foi atingido na cabeça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As imagens do homicídio foram capturadas por câmeras de segurança. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), a vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.