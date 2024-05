Mulher desaparece após sair de agência bancária em Juazeiro do Norte Crédito: Divulgação/ Arquivo Pessoal

Uma mulher de 33 anos está desaparecida desde a última sexta-feira, 3. A vítima, identificada como Adriana dos Santos Silva, foi vista pela última vez na rua Teodomiro Rocha, no bairro Pio XII, em Juazeiro do Norte, no interior do Estado do Ceará. À rádio O POVO CBN Cariri, familiares de Adriana relataram que a mulher saiu de casa por volta das 13 horas para resolver assuntos bancários em uma agência da Caixa Econômica, no centro da cidade. Adriana foi ao local dirigindo uma motocicleta do modelo Honda Fan 160. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cerca de 24 horas depois do desaparecimento, a mulher foi vista em uma loja de roupas localizada na no bairro Pio XII. Em vídeo concedido à rádio O POVO CBN Cariri, é possível ver Adriana parando em frente à loja e tocando a campainha. Esta foi a última vez que a mulher foi vista.