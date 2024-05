Descarte de pneus: borracharias são recadastradas em Juazeiro do Norte

Diversas borracharias do município de Juazeiro do Norte, localizado a 489 quilômetros (km) de Fortaleza, estão sendo recadastradas pela Autarquia Municipal do Meio Ambiente (Amaju) para o descarte regular de pneus. A medida é realizada após moradores da cidade denunciarem que algumas empresas do ramo estariam jogando pneus e acumulando água parada em terrenos baldios. Até esta segunda-feira, 6, 91 estabelecimentos tinham sido visitados e cadastrados.

Em fevereiro deste ano, a população do bairro São Miguel já havia denunciado um ponto de descarte irregular do material, que estaria servindo de foco para a reprodução do Aedes Aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. As informações são do repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri.