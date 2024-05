Foragido da Justiça com três mandados de prisão por homicídio foi capturado no Ceará

Homem foi condenado pelo tribunal do Ceará e do Piauí em 2023. A captura aconteceu em Juazeiro do Norte pela Polícia Militar.

Homem de 42 anos que estava com três mandados de prisão em aberto por homicídio foi preso, neste sábado, 4, em Juazeiro do Norte. Ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e pelo Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI), em 2023.

As informações sobre o paradeiro do homem foram fornecidas pela Polícia Militar da Bahia. Os policiais realizaram as buscas e verificaram que o homem tinha pendências com a Justiça. Ele foi capturado pelo 2° Batalhão da Polícia Militar do Ceará que foi conduzido a Delegacia de Polícia e teve a prisão decretada.