Mutirão de desapropriações para Cinturão das Águas obtém 50 acordos

A iniciativa superou o esperado pela Procuradoria-Geral do Ceará, que previa 45 atendimentos entre quarta e quinta-feira, 24 e 25 de abril, no Crato

O primeiro mutirão de desapropriações no Crato, realizado entre quarta e quinta-feira, 24 e 25 de abril, superou as expectativas da Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE). Com o objetivo de acelerar a obra do Cinturão das Águas do Ceará, 50 acordos já foram viabilizados.

O número previsto pela PGE-CE inicialmente era de 45 atendimentos, mas 60 ocorreram, com 50 destes assegurados. A resolução contou com a atuação da equipe da Procuradoria do Patrimônio e Meio Ambiente (Propama), por meio da Comissão Central de Desapropriações e Perícias.

Durante a negociação, alguns imóveis foram identificados como parte de uma divisão de bens, possuindo mais de um proprietário. Nesse contexto, a meta estabelecida foi ampliada e houve o desmembramento de acordos.