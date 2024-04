Justiça absolve sete réus acusados de sequestrar e extorquir empresários

O juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas absolveu sete réus acusados de sequestrar e extorquir a família de um empresário. O caso foi registrado no município de Limoeiro do Norte, no Ceará, no ano de 2017, e a sentença foi divulgada no dia 2 de abril deste ano.

O grupo formado por Júlio Cesar da Costa Escocio, Francisco Witson Almeida Monteiro, José Cristiano Beserra da Silva, Wellington Fernandes Neves, Francisco Wedson da Silva, Francisco Robson de Oliveira e Francisaco Uila Almeida Monteiro foi absolvido dos crimes de extorsão mediante sequestro e por integrar organização criminosa.

Conforme o inquérito policial, no dia 15 de agosto de 2017, por volta das 7h30min, na sucata de reciclagem, na rua Hipólito Gerônimo, um empresário foi extorquido por um grupo que pedia resgate. A vítima foi colocada dentro de um automóvel por homens com arma em punho, que o renderam colocando uma camisa na cabeça e o algemando.