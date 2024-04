Lápide da beata Maria de Araújo é alvo de vandalismo no Cariri

Crédito: Via WhatsApp do O POVO

A lápide da beata Maria de Araújo foi alvo de vandalismo no último domingo, 31, em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense. O túmulo no Cemitério do Socorro foi feito em homenagem à beata por um devoto e não guarda os restos mortais dela, que já haviam sido furtados na decada de 1930.

A lápide que homenageia a beata Maria de Araújo foi alvo de uma tentativa de remoção. Nesta segunda-feira, 2, a reportagem da rádio O POVO CBN Cariri verificou que o reparo foi realizado e a placa, reformada.