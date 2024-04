Semana Santa: Ceará tem redução de acidentes e aumento de mortes nas estradas federais

Apesar do diminuição do número de acidentes nas vias, o Estado ainda registra quatro mortos em rodovias federais

A Operação Semana Santa de 2024, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi encerrada na noite desse domingo, 31. A fiscalização nas vias começou na meia-noite da quinta-feira, 28. A PRF destaca que, neste, ano houve uma diminuição do número de acidentes em comparação com o ano passado.

Apesar da diminuição do número de acidentes, a PRF afirma que ainda houve o registro de quatro mortes decorrentes de sinistros no Ceará. No ano passado, não houve registro de mortes.

As estradas federais do Estado registraram 19 acidentes durante a Semana Santa, três a menos em relação a 2023, quando foram contabilizados 22 acidentes nas rodovias federais. Três acidentes tiveram maior gravidade, levando a óbito 4 pessoas, deixando outras 21 feridas.