Descarte de pneus em ponto de coleta desativado preocupa moradores de Juazeiro do Norte

Pneus na calçada podem ser focos do Aedes Aegypti . Ecoponto da cidade é o local adequado para o descarte e funciona no bairro Triângulo

Conforme o responsável pela Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte (Amaju), Heraldo Oliveira, o despejo no local está proibido. “Colocaram uma placa de aviso, mas infelizmente os infratores vão lá e tiram. Eles continuam a colocar [os pneus], na maioria das vezes à noite”, afirmou para a rádio CBN Cariri.

Diversos pneus continuam sendo descartados na calçada do antigo ponto de coleta Engenho do Lixo, em Juazeiro do Norte. O local foi desativado há seis meses, mas o entorno continua sendo utilizado para o despejo dos materiais de forma irregular.

No período chuvoso, o descarte irregular dos pneus preocupa moradores do bairro, já que os objetos podem acumular água e se tornar criadouros do mosquito Aedes Aegypti. O município teve 145 casos notificados de dengue e 41 de chikungunya, sendo confirmados 23 casos das arboviroses, de acordo com dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

O local adequado para a reciclagem é o Ecoponto, localizado na rua Engenheiro José Batista, 416, bairro Triângulo. A coleta funciona das 8 às 11h30min da manhã e entre 13h30min e 17 horas. A autarquia afirma que os pneus despejados no local errado estão sendo recolhidos e enviados ao ponto correto.



Com informações do repórter Yago Pontes/CBN Cariri