Estudantes universitários de Juazeiro denunciam superlotação em ônibus municipais

Estudantes universitários do município de Juazeiro do Norte , localizado a 489 quilômetros de Fortaleza, denunciaram, nesta quarta-feira, 21, a superlotação nos transportes municipais que realizam o trajeto até os centros universitários da cidade.

O Departamento também destacou que o município conta com mais quatro linhas operacionais para otimização do transporte:

A Viametro apontou que “na qualidade de concessionária do transporte regular de passageiros do município, atende as rotas de horários que são pré-estabelecidos pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran)”.

Pelas redes sociais, uma estudante da Universidade Federal do Cariri (UFCA) relatou que esperava pelo ônibus da rota 8, por volta das 7h30min, e não conseguiu pegar o transporte, pois já não havia espaço dentro do coletivo. Além dela, outras pessoas também foram afetadas pela situação.

Leia a nota do Demutran na íntegra:

"Em resposta a demanda apresentada, informamos a V. Sa. que o sistema de transporte público municipal não se sustenta por si só dependendo, dessa forma, de subsídio custeado pelo poder executivo local, sendo que qualquer alteração operacional das rotas existentes implicam na majoração dos valores do referido subsídio, levando-se em consideração que após o período pandêmico tivemos uma redução na frota veicular em questão, somado aos recentes contingenciamentos de despesas, a exemplo de redução do FPM, queda de arrecadação, etc, muito embora estejamos bastante preocupados e sensíveis no sentido de solucionar a questão do referido transporte.

Por fim, acrescentamos ainda que o município também disponibiliza mais quatro linhas operacionais para otimização do transporte, conforme a seguir descrito, cujos horários se encontram disponíveis no site da empresa Via Metro ou através do aplicativo Meu Ônibus:

Linha 7008 - Rua São Paulo;

Linha 7009 - Rua do Limoeiro;

Linha 7010 - Rua Padre Cícero e

Linha 7011 - Av. Humberto Bezerra.