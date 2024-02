Mulher é assassinada pelo companheiro em Juazeiro do Norte

Uma mulher de 22 anos foi assassinada pelo próprio companheiro nessa segunda-feira, 5, no município de Juazeiro do Norte, localizado a 489 quilômetros de Fortaleza. A vítima, Maria Rayane da Silva, estava dentro do apartamento do casal.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o companheiro da vítima, de 34 anos, é suspeito pelo crime de feminicídio e foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no bairro Antônio Vieira. O nome dele não foi divulgado.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Juazeiro do Norte, unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado e está à disposição da Justiça.