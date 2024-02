Homem é preso com R$ 13.400 em cédulas falsas, em Juazeiro do Norte

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na manhã dessa quarta-feira, 7, no município de Juazeiro do Norte, após receber uma encomenda com 60 cédulas falsas de R$ 100 e 37 notas de R$ 200. O suspeito confessou o crime e disse ter adquirido o material de um homem de São Paulo. As cédulas foram apreendidas.

O homem foi indiciado pelo crime de moeda falsa, com pena de até 12 anos de reclusão. Ele está à disposição da Justiça. As investigações devem seguir a fim de encontrar outros envolvidos na situação.