IFCE abre inscrições para mestrado em Meio Ambiente em Juazeiro do Norte

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus Juazeiro do Norte, abriu as inscrições para o Mestrado Acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente (PPGMA/IFCE), nesta quinta-feira, 8. Os interessados podem se candidatar à oportunidade até 18 de fevereiro.

O mestrado em Meio Ambiente será o primeiro programa de pós-graduação do IFCE na região do Cariri. Ao todo, serão ofertadas 18 vagas, sendo 12 para ampla concorrência, quatro para candidatos negros ou indígenas e dois para pessoas com deficiência (PCD).

As oportunidades serão distribuídas nas linhas de pesquisa: Desenvolvimento de Tecnologias Ambientais; Educação Ambiental e Desenvolvimento Ecológico. O curso é presencial e tem duração de 24 meses.