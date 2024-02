Influenciador cearense é rendido por policial durante pegadinha

Vídeo que registra o momento foi publicado no perfil do comediante e já passa de 80 mil visualizações

Uma pegadinha de furto de celular, feita pelo influenciador digital cearense José Edson, acabou tendo um desfecho inusitado na última segunda-feira, 29. Isso porque, sem saber que se tratava de uma brincadeira, um policial que presenciou a ação rendeu o humorista.

O vídeo que registra o momento foi publicado no perfil do comediante e já passa de 80 mil visualizações. Nas imagens, é possível ver quando ele chega em uma loja de açaí com outro rapaz, que agia como seu cúmplice na brincadeira, e pega um celular que estava por sobre uma das mesas, saindo em seguida.

Um dos homens que estava sentado no local era policial militar e, ao perceber o suposto furto, agiu rapidamente para evitar a ação.