Presos danificam equipamentos em presídio de Itaitinga

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Trio se negou a passar por bodyscanner e, posteriormente, foi constatado que eles estavam com materiais de furo cortante

Três internos da Unidade Prisional Vasco Damasceno Weyne ( UP-Itaitinga5 ), na Região Metropolitana de Fortaleza, foram autuados em flagrante por desobediência e dano qualificado contra a administração pública na tarde dessa sexta-feira, 26. Eles se recusaram a passar pelo bodyscanner e danificaram equipamentos do presídio, como computadores.

Com o trio, os policiais penais apreenderam materiais de furo cortante.

“Os internos foram levados para outra unidade prisional a fim de completar a vistoria no bodyscanner e lá foi constatado o porte de materiais de furo cortante”, informou em nota a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), que acrescentou que a situação contou com a intervenção do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP).