Iniciadas em 2018, obras de hospital em Juazeiro seguem atrasadas

Hospital deveria ter sido entregue em 2019 e teve prazo mais recente para conclusão das obras em 2021

Com o mais recente prazo de entrega para 2021, as obras do Hospital Infantil Maria Amélia Bezerra, em Juazeiro do Norte, município a 489 km de Fortaleza, seguem atrasadas. Devido à demora na entrega da obra, iniciada em 2018, os atendimentos de saúde têm sido realizados em uma sede provisória, que também é alvo de reclamações dos moradores. A conclusão da obra foi uma das cobranças realizadas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) em reunião realizada com a titular da Secretaria de Saúde do município (Sesau), Andreia Landim, na última quarta-feira, 13. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo Landim, a entrega vem sendo adiada desde o primeiro prazo de entrega, em 2019, devido à falta de repasses de verba da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa).

“Lá realmente a questão estrutural é um problema desde a fundação. A gente sabe que lá tem problema de elevador, tem problema de escada, tem problema de várias coisas. Mas infelizmente a gente teve que fazer algumas adaptações e a gente sabe que não é o adequado”, explica Andrea, afirmando que novos móveis, sistemas de ar-condicionado e profissionais de enfermagem foram designados à unidade. Para tentar resolver todos esses impasses, uma reunião está marcada para a próxima terça-feira, 19, entre as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, a Vigilância Sanitária Estadual e a Superintendência Regional de Saúde. Cobranças vão além da entrega de hospital

Além da entrega do hospital, outros pontos foram questionados pelo MPCE na reunião de quarta-feira sobre a descentralização da marcação de exames e consultas em Juazeiro do Norte. O serviço, que era realizado apenas em um prédio da cidade, vem sendo feito pelos moradores em cada posto de saúde, desde o dia 1° de dezembro, de acordo com a Sesa.